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Турпоток в Пекин сократился на 70%

Главная Китай
Новосибирск
13:10 12 Марта 2020
китай, туристы, пекин
Автор: Sibnovosti.ru
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Ожидается, что в первом квартале этого года Пекин примет на 44 млн меньше туристов, чем за аналогичный период прошлого года, или на 70% в годовом исчислении. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на начальника Пекинского городского управления культуры и туризма Чэнь Дуня.

Из-за вспышки коронавируса нового типа доходы от туризма в январе-марте, как ожидается, сократятся на 84 млрд юаней (около $12 млрд), или на 64,7% в годовом исчислении, сказал Чэнь Дун.

Начиная с 24 января в городе закрылся 181 туристический объект и приостановили деятельность 3 016 туристических агентств. В дни каникул по случаю Чуньцзе (праздник Весны) город принял на 81,9% меньше туристов и получил на 89,8% меньше доходов от туризма, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ведомство разработало целый ряд мер по оказанию помощи туристическим компаниям, включая предоставление субсидий в размере 345 млн юаней, а также стимулирование некоторых из них к разработке туристических онлайн-продуктов для развития новых факторов роста.

В прошлом году Пекин принял 320 млн туристов, прирост составил 3,6% в годовом исчислении, доходы города от туризма составили 622,46 млрд юаней, что на 5,1% больше, чем в 2018 году.

Фото: pixabay.com

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