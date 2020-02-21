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Потребительский рынок Китая достигнет дна к марту

Главная Китай
Новосибирск
11:58 21 Февраля 2020
китай, вирус, рынок
Автор: Sibnovosti.ru
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Потребительский рынок Китая, вероятно, стабилизируется и достигнет дна к марту, поскольку влияние вспышки эпидемии новой коронавирусной пневмонии (COVID-19) ослабевает. Об этом заявил представитель министерства коммерции КНР Ван Бинь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Эпидемия, вспыхнувшая в конце января, не повлияет на долгосрочную стабильность и дальнейшее улучшение ситуации на потребительском рынке КНР, отметил во время пресс-конференции чиновник, ранее ожидавший, что влияние COVID-19 на рынок достигнет своего максимума в феврале.

Ван Бинь предполагает, что рынок восстановится во втором квартале и продолжит улучшаться во второй половине года благодаря компенсационному восстановлению потребительской активности, несмотря на серьезное снижение уровня потребления в первом квартале.

Больше всего от эпидемии пострадали предприятия общественного питания, гостиничного бизнеса, туризма, а также культурно-развлекательный сектор, в то время как с точки зрения потребительских товаров, продажи автомобилей, бытовой техники, ювелирных изделий и одежды, пострадали еще сильнее, добавил он.

Сотрудник ведомства также отметил, что на фоне продолжающихся усилий по профилактике и контролю эпидемии, приоритет в восстановлении отдается прежде всего производству и повседневной жизни. Он также добавил, что министерство применяет различные меры для стимулирования возобновления бизнеса и всячески поддерживает предприятия, чтобы они как можно быстрее миновали негативный период.

Фото: pixabay.com

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