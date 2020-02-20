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В Китае применяют QR-коды для борьбы с эпидемией

Главная Китай
Новосибирск
12:56 20 Февраля 2020
китай, вирус, контроль
Автор: Sibnovosti.ru
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В более чем сотне китайских городов применяются QR-коды для оказания содействия в борьбе с эпидемией, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщает «Синьхуа». Об этом в среду заявила Ant Financial, дочерняя компания гиганта электронной торговли Alibaba.

Согласно данным компании, QR-коды, с помощью которых можно подтвердить состояние здоровья пользователей, применяются во всех городах провинций Чжэцзян, Сычуань и Хайнань. В частности, лишь в Чжэцзяне такие коды получили 15 млн человек.

Специальные QR-коды стали доступными для жителей Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян на востоке Китая, 11 февраля. Созданные при помощи мобильного приложения коды показывают места пребывания их пользователей в течение последних двух недель.

В настоящее время пользователи QR-кодов могут проходить через контрольные пункты без заполнения анкеты о здоровье, что позволяет снизить риск распространения вируса.

Фото: pixabay.com

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