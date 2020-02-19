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В китайском Нанкине роботы-доставщики заменяют людей во время эпидемии

Главная Китай
Новосибирск
11:48 19 Февраля 2020
китай, вирус, робот
Автор: Sibnovosti.ru
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Запущенные ведущей китайской компанией в области розничной торговли Suning.com роботы-доставщики, которые заменяют курьеров, приступили к работе в городе Нанкине в провинции Цзянсу. Роботы используются на фоне вспышки коронавируса нового типа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Многие жилые микрорайоны в Нанкине приняли самые строгие меры, включая запрет на вход для курьеров. Поэтому роботы, пройдя неоднократную процедуру дезинфекции, используются на самом последнем этапе доставки до двери после того, как курьер прибудет в ближайшие окрестности.

По данным компании Suning, робот высотой 1,25 м имеет максимальную несущую способность объемом 145 л и может работать до 10 часов. Он может составлять маршрут доставки, избегать препятствия, пользоваться лифтами, а также возвращаться для подзарядки в случае разряженного аккумулятора. Точность определения заданного местоположения составляет менее 50 мм.

Использующий такие технологии, как искусственный интеллект и большие данные (big data), робот прост в управлении, и подвергается дезинфекции после каждой доставки, заявила компания.

«Я никак не ожидал роботизированной доставки. Робот делает процесс доставки более удобным и приносит пользу жильцам, которые остаются дома и предпочитают онлайн-покупки во время эпидемии», - заявил управляющий зданием в Нанкине Ли Вэй.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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