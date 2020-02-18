В больнице китайского Уханя пациента с COVID-19 вылечили плазмой крови

Из уханьской больницы выписан один из пациентов с вирусной пневмонией COVID-19, которых лечат плазмой крови. Это плазма уже выздоровевших пациентов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Как сообщили в понедельник в министерстве науки и технологий КНР, еще один пациент из этой группы смог ходить, а остальные все еще поправляются.

Первая доза плазмы была получена 1 февраля, а 9 февраля первый тяжелобольной пациент получил лечение. В ведомстве призвали вылечившихся от вызванной коронавирусом нового типа пневмонии жертвовать свою плазму.

Фото: сайт «Международного радио Китая»