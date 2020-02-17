17 февраля
Новосибирск
погода -3 °C
63.45
 
€ 68.77
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Xiaomi вышла на первое место в Китае по выпуску телевизоров

Главная Китай
Новосибирск
14:23 17 Февраля 2020
китай, производство, лидер
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Компания-производитель электроники Xiaomi вышла на лидирующие позиции в Китае по объему производства телевизоров в прошлом году. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа».

Поставки телевизоров этой марки достигли рекордных 10,46 млн в 2019 году, сообщила компания в своем официальном микроблоге, добавив, что она заняла первое место в стране и по объему продаж.

Согласно данным компании China Market Monitor Co., занимающейся исследованиями внутреннего рынка, доля Xiaomi в сегменте рынка достигла 19,25% в 2019 году.

Помимо телевизоров, Xiaomi также производит и инвестирует в смартфоны, мобильные приложения, ноутбуки, сумки, наушники, обувь и другую продукцию.

Фото: сайт «Синьхуа»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Первые вылеченные от коронавируса пациенты выписаны из спецбольницы в Ухане

Первые вылеченные от коронавируса пациенты выписаны из спецбольницы в Ухане

14 Февраля 2020 г.
Семь пациентов покинули «Хошэньшань» 13 февраля
Новости Новосибирска: Tesla возобновила производство на своей «гигафабрике» в Китае

Tesla возобновила производство на своей «гигафабрике» в Китае

13 Февраля 2020 г.
Ранее выпуск автомобилей был приостановлен из-за коронавируса
Новости Новосибирска: Власти Китая призвали приостановить офлайн-обучение

Власти Китая призвали приостановить офлайн-обучение

12 Февраля 2020 г.
Это сделано для сдерживания распространения коронавируса нового типа
Новости Новосибирска: В Китае разработали вакцину против коронавируса

В Китае разработали вакцину против коронавируса

11 Февраля 2020 г.
Пока тестирование проходит на животных
Новости Новосибирска: Число новых случаев заражения коронавирусом в КНР снижается за пределами Хубэй

Число новых случаев заражения коронавирусом в КНР снижается за пределами Хубэй

10 Февраля 2020 г.
Снижение фиксируется шестой день подряд
Новости Новосибирска: В Китае прекратил работу крупнейший азиатский цветочный рынок

В Китае прекратил работу крупнейший азиатский цветочный рынок

7 Февраля 2020 г.
Решение принято для борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Горно-Алтайск предстанет в новом свете

Горно-Алтайск предстанет в новом свете

12 Февраля 2020 г.
В городе установят новые светильники
Новости Новосибирска: Поражения конкурентов вывели «Сибирь» в плей-офф

Поражения конкурентов вывели «Сибирь» в плей-офф

14 Февраля 2020 г.
Сами новосибирцы уступили «Сочи» в серии буллитов
Новости Новосибирска: Новосибирский аэропорт готов создать центр обслуживания МС-21 и SSJ-100

Новосибирский аэропорт готов создать центр обслуживания МС-21 и SSJ-100

14 Февраля 2020 г.
Площадь центра в предложенном варианте – 6,5 тыс. кв. метров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19