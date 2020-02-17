Xiaomi вышла на первое место в Китае по выпуску телевизоров

Компания-производитель электроники Xiaomi вышла на лидирующие позиции в Китае по объему производства телевизоров в прошлом году. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа».

Поставки телевизоров этой марки достигли рекордных 10,46 млн в 2019 году, сообщила компания в своем официальном микроблоге, добавив, что она заняла первое место в стране и по объему продаж.

Согласно данным компании China Market Monitor Co., занимающейся исследованиями внутреннего рынка, доля Xiaomi в сегменте рынка достигла 19,25% в 2019 году.

Помимо телевизоров, Xiaomi также производит и инвестирует в смартфоны, мобильные приложения, ноутбуки, сумки, наушники, обувь и другую продукцию.

Фото: сайт «Синьхуа»