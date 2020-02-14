Первые вылеченные от коронавируса пациенты выписаны из спецбольницы в Ухане

В четверг, 13 февраля, первые семь пациентов были выписаны из больницы «Хошэньшань» в городе Ухань провинции Хубэй, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Это недавно построенная временная больница для лечения пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.

Во второй половине четверга выздоровевшие пациенты без посторонней помощи вышли из больницы, после чего они были отправлены домой на машинах больницы. Среди выздоровевших был 66-летний пациент, который перед выездом из больницы поклонился медицинским работникам, выражая благодарность.

Директор больницы «Хошэньшань» Чжан Сыбин сказал, что больница разработала индивидуальные планы лечения. Он добавил, что пациенты могут получать комплексные услуги по лечению, включая диетологическую терапию, психологическое консультирование и реабилитационную подготовку.

После 10-дневного строительства в городе Ухань, эпицентре вспышки коронавирусной эпидемии, больница «Хошэньшань» получила первую группу пациентов 4 февраля. По состоянию на конец среды, более 1 тыс. пациентов, зараженных коронавирусом нового типа, были помещены в больницу.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»