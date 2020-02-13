13 февраля
Новосибирск
погода -9 °C
63.05
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Tesla возобновила производство на своей «гигафабрике» в Китае

Главная Китай
Новосибирск
13:05 13 Февраля 2020
вирус, автомобиль, китай
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Автопроизводитель Tesla подал пример оптимизма промышленникам, возобновив на этой неделе производство на своей «гигафабрике» в китайском Шанхае несмотря на распространение коронавируса. О решении компании сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Продажи автомобилей Tesla китайского производства стартовали 7 января. Однако 29 января компания объявила, что по просьбе властей вынуждена приостановить производство в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«Гигафабрика» в Шанхае возобновила производство седанов Model 3. В будущем на этом предприятии будет организовано производство «паркетников» Model Y.

Шанхайские Model 3 в базовой комплектации стоят 323,8 тыс. юаней ($46,9 тыс.), а с учетом правительственных субсидий – 299 тыс. юаней ($43,3 тыс.). В декабре минувшего года китайское правительство объявило, что будет субсидировать продажи Tesla Model 3, произведенных на фабрике в Шанхае. Эти произведенные в Китае американские авто на электрическом ходу включены в список субсидирования электромобилей, опубликованный министерством промышленности и информационных технологий КНР. Впрочем, действовать субсидии будут всего лишь год. Субсидии на производство любых электромобилей в КНР будут полностью отменены к концу 2020 года.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Власти Китая призвали приостановить офлайн-обучение

Власти Китая призвали приостановить офлайн-обучение

12 Февраля 2020 г.
Это сделано для сдерживания распространения коронавируса нового типа
Новости Новосибирска: В Китае разработали вакцину против коронавируса

В Китае разработали вакцину против коронавируса

11 Февраля 2020 г.
Пока тестирование проходит на животных
Новости Новосибирска: Число новых случаев заражения коронавирусом в КНР снижается за пределами Хубэй

Число новых случаев заражения коронавирусом в КНР снижается за пределами Хубэй

10 Февраля 2020 г.
Снижение фиксируется шестой день подряд
Новости Новосибирска: В Китае прекратил работу крупнейший азиатский цветочный рынок

В Китае прекратил работу крупнейший азиатский цветочный рынок

7 Февраля 2020 г.
Решение принято для борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV
Новости Новосибирска: Китай ввел льготные налоговые и кредитные меры для борьбы с эпидемией коронавируса

Китай ввел льготные налоговые и кредитные меры для борьбы с эпидемией коронавируса

6 Февраля 2020 г.
Они считаются вступившими в силу с 1 января
Новости Новосибирска: Уровень смертности от нового коронавируса в Китае снижается

Уровень смертности от нового коронавируса в Китае снижается

5 Февраля 2020 г.
Во внутренних районах страны он составляет 2,1%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Лидеры жилищного строительства в Сибири остались прежними

Лидеры жилищного строительства в Сибири остались прежними

11 Февраля 2020 г.
Новосибирскстат подвел итоги 2019 года
Новости Новосибирска: Кредиторы новосибирского «Сибмоста» пошли на мировое соглашение

Кредиторы новосибирского «Сибмоста» пошли на мировое соглашение

10 Февраля 2020 г.
Оно предусматривает реструктуризацию задолженности
Новости Новосибирска: Школу на 1,1 тыс. мест открыли в Кировском районе Новосибирска

Школу на 1,1 тыс. мест открыли в Кировском районе Новосибирска

10 Февраля 2020 г.
Школа №217 расположена на ул. Виктора Шевелева
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19