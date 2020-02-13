Tesla возобновила производство на своей «гигафабрике» в Китае

Автопроизводитель Tesla подал пример оптимизма промышленникам, возобновив на этой неделе производство на своей «гигафабрике» в китайском Шанхае несмотря на распространение коронавируса. О решении компании сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Продажи автомобилей Tesla китайского производства стартовали 7 января. Однако 29 января компания объявила, что по просьбе властей вынуждена приостановить производство в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«Гигафабрика» в Шанхае возобновила производство седанов Model 3. В будущем на этом предприятии будет организовано производство «паркетников» Model Y.

Шанхайские Model 3 в базовой комплектации стоят 323,8 тыс. юаней ($46,9 тыс.), а с учетом правительственных субсидий – 299 тыс. юаней ($43,3 тыс.). В декабре минувшего года китайское правительство объявило, что будет субсидировать продажи Tesla Model 3, произведенных на фабрике в Шанхае. Эти произведенные в Китае американские авто на электрическом ходу включены в список субсидирования электромобилей, опубликованный министерством промышленности и информационных технологий КНР. Впрочем, действовать субсидии будут всего лишь год. Субсидии на производство любых электромобилей в КНР будут полностью отменены к концу 2020 года.

Фото: сайт «Международного радио Китая»