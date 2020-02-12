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Власти Китая призвали приостановить офлайн-обучение

Главная Китай
Новосибирск
17:53 12 Февраля 2020
китай, вирус, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство образования КНР призвало организации в стране, занимающиеся внеклассным обучением, приостановить занятия в офлайновом режиме. Это сделано для сдерживания распространения коронавируса нового типа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа».

«Этим организациям запрещается досрочно начинать занятия без разрешения», - заявили в министерстве.

Министерство также обязало учебные заведения регламентировать проведение онлайн-классов, а также пообещало расследовать и наказывать за нарушения, в том числе за ориентированную на экзамены подготовку и ложную рекламу.

В конце января министерство образования КНР объявило о переносе начала весеннего семестра 2020 года для учебных заведений по всей стране. Некоторые учебные заведения предлагают учащимся онлайн-курсы для обучения дома.

Фото: сайт «Синьхуа»

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