Власти Китая призвали приостановить офлайн-обучение

Министерство образования КНР призвало организации в стране, занимающиеся внеклассным обучением, приостановить занятия в офлайновом режиме. Это сделано для сдерживания распространения коронавируса нового типа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа».

«Этим организациям запрещается досрочно начинать занятия без разрешения», - заявили в министерстве.

Министерство также обязало учебные заведения регламентировать проведение онлайн-классов, а также пообещало расследовать и наказывать за нарушения, в том числе за ориентированную на экзамены подготовку и ложную рекламу.

В конце января министерство образования КНР объявило о переносе начала весеннего семестра 2020 года для учебных заведений по всей стране. Некоторые учебные заведения предлагают учащимся онлайн-курсы для обучения дома.

Фото: сайт «Синьхуа»