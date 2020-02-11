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В Китае разработали вакцину против коронавируса

Главная Китай
Новосибирск
12:01 11 Февраля 2020
китай, вирус, тест
Автор: Sibnovosti.ru
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Экспериментальная вакцина против коронавируса нового типа тестируется на животных. Об этом сообщает «Жэньминь жибао» со ссылкой на новостной портал yicai.com.

По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцина mRNA была совместно разработана CDC, базирующейся в Шанхае школой медицины при Университете Тунцзи и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины были введены 100 с лишним мышам в воскресенье, 9 февраля. Это произошло спустя две недели после того, как CDC 24 января успешно выделил первый штамм нового коронавируса.

В центре предупредили, что тестирование на животных - это очень ранняя стадия разработки вакцины, и что предстоит еще сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях. Проведение тестов на мышах является только начальной проверкой экспериментальной вакцины. Дальше будут проводиться испытания на токсичность на более крупных животных, таких как обезьяны, чтобы обеспечить безопасность вакцины при ее применении на людях в клинических условиях, отмечается в сообщении со ссылкой на исследователя из Университета Тунцзи.

Цикл разработки и производства вакцины mRNA короче, чем у традиционных вакцин.

Ряд исследовательских институтов и компаний по всему миру направляет усилия на разработку вакцин и препаратов против коронавируса нового типа, который по состоянию на минувшее воскресенье привел к 40 171 подтвержденному случаю заражения в Китае.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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