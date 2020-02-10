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Число новых случаев заражения коронавирусом в КНР снижается за пределами Хубэй

Главная Китай
Новосибирск
11:41 10 Февраля 2020
данные, китай, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за пределами провинции Хубэй (Центральный Китай) снижается шестой день подряд. В этой провинции расположен эпицентр эпидемии город Ухань, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

О динамике свидетельствуют данные, опубликованные государственным комитетом по делам здравоохранения КНР. За воскресенье 9 февраля комитет получил от 31 административной единицы провинциального уровня страны и Синьцзянского производственно-строительного корпуса сообщения о 3 062 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа. Без учета провинции Хубэй количество новых подтвержденных случаев заражения составило 444.

Без учета провинции Хубэй число новых подтвержденных случаев в континентальной части Китая составило 890 в понедельник 3 февраля, 731 во вторник, 707 в среду, 696 в четверг, 558 в пятницу и 509 в субботу.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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