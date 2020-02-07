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В Китае прекратил работу крупнейший азиатский цветочный рынок

Главная Китай
Новосибирск
12:40 7 Февраля 2020
китай, вирус, цветы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Рынок «Доунань» в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая, со вчерашнего дня приостановил свою работу в связи с эпидемией коронавируса нового типа (2019-nCoV). Он является крупнейшим в Азии рынком торговли свежими цветами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа».

Ранее на рынке были приостановлены розничная торговля цветами и растениями, а также туристические услуги и служба общественного питания. Это было сделано во избежание риска распространения коронавируса нового типа из-за массового скопления людей.

В 2019 году объем торговли свежими цветами на рынке «Доунань», являющемся барометром китайского цветочного рынка, составил 9,23 млрд штук и 7,44 млрд юаней (около $1,07 млрд) в количественном и денежном выражении соответственно.

 

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