Китай ввел льготные налоговые и кредитные меры для борьбы с эпидемией коронавируса

Госсовет КНР обнародовал льготные меры налоговой и кредитной политики. Они призваны усиленно сдерживать распространение коронавируса нового типа и удовлетворять спрос на медицинские товары и предметы первой необходимости, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

В соответствии с временными мерами, которые считаются вступившими в силу с 1 января, производители ключевых видов продукции могут воспользоваться налоговым вычетом по расходам на приобретение оборудования для увеличения объема производства, который будет производиться единовременно и в полном объеме, указывается в заявлении, выпущенном по итогам исполнительного заседания Госсовета, прошедшего под председательством Ли Кэцяна.

Доходы, полученные от транспортировки ключевых предметов первой необходимости, оказания услуг в сфере общественного транспорта, социальной помощи и экспресс доставок, не облагаются налогом на добавленную стоимость, отмечается в заявлении.

Кроме того, отменяются регистрационное взносы на препараты и медицинское оборудование, предназначенные для сдерживания эпидемии, при этом усиливается поддержка научных исследований и разработок препаратов и вакцин.

Согласно заявлению, предприятия гражданской авиации освобождаются от уплаты взносов в фонд развития этой отрасли.

На заседании также прозвучал призыв к банкам, чтобы те на льготных условиях по субсидированным из бюджета процентным ставкам не более 1,6% выдавали кредиты компаниям, которые занимаются производством, транспортировкой и продажей товаров медицинского назначения и предметов первой необходимости.

Кроме того, заседание призвало усилить надзор и строго пресекать незаконные действия, связанные с хищением средств из бюджетных и кредитных фондов.

Фото: сайт «Синьхуа»