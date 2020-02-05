Уровень смертности от нового коронавируса в Китае снижается

Уровень смертности от коронавируса нового типа во внутренних районах Китая снизился до 2,1%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая». Данные привели в государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

Процент смертности от коронавируса нового типа остался стабильным после первоначального уровня в 2,3%, зарегистрированного в начале вспышки вируса, заявила представитель ведомства Цзяо Яхуэй на пресс-конференции. Показатель смертности рассчитывается путем деления числа летальных случаев на общее количество подтвержденных случаев, сказала она.

По состоянию на 24:00 3 февраля, число подтвержденных во внутренних районах Китая случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 20 438. В общей сложности 425 человек скончалось от этого заболевания.

«Китай делает все возможное, чтобы повысить уровень госпитализации и выживаемости, а также снизить уровень заражения и смертности», - добавила Цзяо Яхуэй.

Фото: сайт «Международного радио Китая»