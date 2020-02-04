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Китай выделил на борьбу с коронавирусом 47 млрд юаней

Главная Китай
Новосибирск
11:39 4 Февраля 2020
китай, вирус, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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По состоянию на 2 февраля финансовые органы всех уровней в Китае выделили в общей сложности 47 млрд юаней на борьбу с коронавирусом нового типа. Это около $6,8 млрд, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа».  

Эти средства использовались главным образом для лечения заболевших и предоставления временных пособий медработникам и персоналу, ведущему противоэпидемическую работу, а также для ​приобретения необходимого медицинского оборудования и диагностических реагентов, сообщило министерство финансов КНР.

Согласно данным государственного комитета по делам здравоохранения, на конец воскресенья, 2 февраля, в материковой части Китая было зарегистрировано 17 205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото: сайт «Синьхуа»

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