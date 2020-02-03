3 февраля
Новосибирск
погода -8 °C
63.14
 
€ 69.6
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Китае установлены правила кремации для погибших от коронавируса

Главная Китай
Новосибирск
14:34 3 Февраля 2020
китай, вирус, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Кремация тел пациентов, скончавшихся от коронавируса нового типа, должна проводиться недалеко от места их кончины, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Похоронные ритуалы, такие как прощальная церемония, запрещены, заявили китайские власти.

Согласно тексту директивы, совместно выпущенной канцеляриями государственного комитета по делам здравоохранения КНР, министерства гражданской администрации Китая и министерства общественной безопасности КНР, бренные останки инфицированных пациентов не должны перевозиться между разными административными единицами провинциального уровня и не должны сохраняться путем захоронения или другими способами.

Тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.

Похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел в соответствии с установленным маршрутом, а тела должны быть кремированы в специально отведенных крематориях, подчеркивается в документе.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Китайские больницы сообщают о выздоровлении зараженных новым коронавирусом

Китайские больницы сообщают о выздоровлении зараженных новым коронавирусом

31 Января 2020 г.
Выписанные пациенты жили или работали в городе Ухань
Новости Новосибирска: Китайский город Сучжоу создал фонд для сохранения древнего района Гусу

Китайский город Сучжоу создал фонд для сохранения древнего района Гусу

30 Января 2020 г.
Его объем составляет около $290 млн
Новости Новосибирска: Медработники со всего Китая направлены в Хубэй для борьбы с коронавирусом

Медработники со всего Китая направлены в Хубэй для борьбы с коронавирусом

29 Января 2020 г.
Первые группы врачей прибыли из Шанхая и провинции Гуандун
Новости Новосибирска: Главный угольный регион Китая сокращает число шахт

Главный угольный регион Китая сокращает число шахт

28 Января 2020 г.
Отрасль решено сделать более экологичной
Новости Новосибирска: Китайский премьер определил приоритеты в борьбе с новым вирусом

Китайский премьер определил приоритеты в борьбе с новым вирусом

27 Января 2020 г.
В провинции Хубэй и в городе Ухань ускорят строительство госпиталей
Новости Новосибирска: В Китае начался призыв женщин-солдат на военную службу

В Китае начался призыв женщин-солдат на военную службу

24 Января 2020 г.
С 2020 года Китай проводит призыв в армию дважды в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе с рухнувшей крышей

Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе с рухнувшей крышей

2 Февраля 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Новосибирска: Новосибирцы обыграли чемпиона России в мужской волейбольной Суперлиге

Новосибирцы обыграли чемпиона России в мужской волейбольной Суперлиге

3 Февраля 2020 г.
«Локомотиву» хватило трех партий
Новости Новосибирска: В новосибирскую ТОСЭР «Горный» подвели газ

В новосибирскую ТОСЭР «Горный» подвели газ

30 Января 2020 г.
Газопровод протянули от ГРС «Заря»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19