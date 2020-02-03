В Китае установлены правила кремации для погибших от коронавируса

Кремация тел пациентов, скончавшихся от коронавируса нового типа, должна проводиться недалеко от места их кончины, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Похоронные ритуалы, такие как прощальная церемония, запрещены, заявили китайские власти.

Согласно тексту директивы, совместно выпущенной канцеляриями государственного комитета по делам здравоохранения КНР, министерства гражданской администрации Китая и министерства общественной безопасности КНР, бренные останки инфицированных пациентов не должны перевозиться между разными административными единицами провинциального уровня и не должны сохраняться путем захоронения или другими способами.

Тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.

Похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел в соответствии с установленным маршрутом, а тела должны быть кремированы в специально отведенных крематориях, подчеркивается в документе.

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