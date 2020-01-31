Китайские больницы сообщают о выздоровлении зараженных новым коронавирусом

В большем числе регионов провинциального уровня Китая были зарегистрированы случаи выздоровления пациентов, у которых диагностировали заражение коронавирусом нового типа (2019-nCoV). Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа».

В провинции Аньхой (Восточный Китай) и городе Чунцин (Юго-Западный Китай) были выписаны из больниц два и один пациент соответственно.

Все эти пациенты в возрасте 25, 30 и 44 лет работали или жили в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), пострадавшем от вспышки коронавируса. Они стали первыми пациентами своих регионов, которые выздоровели от коронавируса нового типа.

По данным на конец вторника, в провинции Аньхой и городе Чунцин в общей сложности подтвердили 152 и 147 случаев заражения коронавирусом нового типа соответственно.

Фото: сайт «Синьхуа»