Китайский город Сучжоу создал фонд для сохранения древнего района Гусу

В городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая было подписано соглашение о создании фонда в размере 2 млрд юаней (порядка $290 млн) для сохранения реликвий в древнем районе Гусу. Городок Гусу обладает более чем 2500-летней историей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

По сообщению городского правительства Сучжоу, фонд будет использоваться для изучения исторических и культурных ресурсов в районе Гусу, а именно старинных домов, исторических реликвий, нематериального культурного наследия. Данный фонд будет инвестировать в сохранение и использование древнего района Гусу, а также в коммерциализацию старинных зданий и старых торговых брендов.

В городе Сучжоу, примерно в 20 минутах езды на скоростном поезде от китайского мегаполиса Шанхай, можно увидеть древний городок с историей более чем 2,5 тыс. лет и более 100 классических садов, девять из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Сохранение и развитие - это не игра с нулевой суммой. Мы надеемся, что рыночная сила сможет привнести новые жизненные силы в древний район, соединяя его прошлое и будущее, а также сочетая его традиции с инновациями», - сказал глава правительства района Гусу Сюй Ган.

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