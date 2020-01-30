30 января
Новосибирск
погода -25 °C
62.39
 
€ 68.68
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Китайский город Сучжоу создал фонд для сохранения древнего района Гусу

Главная Китай
Новосибирск
11:33 30 Января 2020
китай, история, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая было подписано соглашение о создании фонда в размере 2 млрд юаней (порядка $290 млн) для сохранения реликвий в древнем районе Гусу. Городок Гусу обладает более чем 2500-летней историей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

По сообщению городского правительства Сучжоу, фонд будет использоваться для изучения исторических и культурных ресурсов в районе Гусу, а именно старинных домов, исторических реликвий, нематериального культурного наследия. Данный фонд будет инвестировать в сохранение и использование древнего района Гусу, а также в коммерциализацию старинных зданий и старых торговых брендов.

В городе Сучжоу, примерно в 20 минутах езды на скоростном поезде от китайского мегаполиса Шанхай, можно увидеть древний городок с историей более чем 2,5 тыс. лет и более 100 классических садов, девять из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Сохранение и развитие - это не игра с нулевой суммой. Мы надеемся, что рыночная сила сможет привнести новые жизненные силы в древний район, соединяя его прошлое и будущее, а также сочетая его традиции с инновациями», - сказал глава правительства района Гусу Сюй Ган.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Медработники со всего Китая направлены в Хубэй для борьбы с коронавирусом

Медработники со всего Китая направлены в Хубэй для борьбы с коронавирусом

29 Января 2020 г.
Первые группы врачей прибыли из Шанхая и провинции Гуандун
Новости Новосибирска: Главный угольный регион Китая сокращает число шахт

Главный угольный регион Китая сокращает число шахт

28 Января 2020 г.
Отрасль решено сделать более экологичной
Новости Новосибирска: Китайский премьер определил приоритеты в борьбе с новым вирусом

Китайский премьер определил приоритеты в борьбе с новым вирусом

27 Января 2020 г.
В провинции Хубэй и в городе Ухань ускорят строительство госпиталей
Новости Новосибирска: В Китае начался призыв женщин-солдат на военную службу

В Китае начался призыв женщин-солдат на военную службу

24 Января 2020 г.
С 2020 года Китай проводит призыв в армию дважды в год
Новости Новосибирска: В Китае подтвержден 571 случай пневмонии от коронавируса нового типа

В Китае подтвержден 571 случай пневмонии от коронавируса нового типа

23 Января 2020 г.
В провинции Хубэй скончалось 17 человек
Новости Новосибирска: Объем розничных онлайн-продаж в Китае превысил 10 трлн юаней

Объем розничных онлайн-продаж в Китае превысил 10 трлн юаней

22 Января 2020 г.
Рост по сравнению с 2018 годом составил 16,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ

Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ

29 Января 2020 г.
Ответный матч с «Драисма Динамо» пройдет в Нидерландах 13 февраля
Новости Новосибирска: В Новосибирской области приняли программу борьбы с ВИЧ-инфекцией

В Новосибирской области приняли программу борьбы с ВИЧ-инфекцией

28 Января 2020 г.
В 2019 году было зарегистрировано почти 3,5 тыс. случаев ВИЧ-инфекции
Новости Новосибирска: Новосибирскую площадь Маркса предложили отдать пешеходам

Новосибирскую площадь Маркса предложили отдать пешеходам

28 Января 2020 г.
В мэрии рассмотрели концепцию ее реновации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19