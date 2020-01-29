Медработники со всего Китая направлены в Хубэй для борьбы с коронавирусом

Из разных уголков Китая в провинцию Хубэй было направлено около 6 тыс. медицинских работников для борьбы со вспышкой нового типа коронавируса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Об этом заявила представитель государственного комитета по делам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.

Всего 30 групп из 4 130 медработников уже прибыли в Хубэй и взялись за работу, еще 1 800 смогут прибыть к концу вторника, сообщила вчера Цзяо Яхуэй. Первые медицинские группы были направлены в Хубэй в минувшую пятницу из мегаполиса Шанхай и провинции Гуандун. Они были мобилизованы на поддержку медперсонала в Хубэе, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом нового типа.

По данным хубэйского комитета по делам здравоохранения, по состоянию на конец понедельника в провинции было зарегистрировано в общей сложности 2 714 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, 2 567 пациентов было госпитализировано.

В больницах по всей провинции в понедельник было зарегистрировано 31 934 пациента с повышенной температурой.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»