Главный угольный регион Китая сокращает число шахт

Провинция Шаньси планирует сократить мощности по добыче угля на более чем 15 млн т в 2020 году. Эта провинция является в Китае основным угледобывающим регионом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа».

В этом году провинция Шаньси ускорит усилия по продвижению своей угледобывающей промышленности более экологичным и разумным способом, а к концу года закроет все угольные шахты годовым объемом добычи менее 600 тыс. т. Одновременно, как сообщило провинциальное управление по делам энергетики, провинция также будет наращивать усилия по охране окружающей среды и регулированию развития индустрии промывки угля.

К концу 2020 года в провинции количество предприятий, занимающихся промывкой и обогащением угля, сократится примерно до 1,2 тыс. Шаньси стремится к промывке более 80% всего добытого на территории провинции угля.

В Шаньси насчитывается 978 угольных шахт, общий годовой объем добычи угля которых в 2019 году составил 980 млн т. В целях улучшения структуры угольной промышленности и обеспечения более «зеленого» экономического роста, провинция за последние четыре года сократила мощности по добыче угля почти на 116 млн т, закрыв 106 угольных шахт.

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