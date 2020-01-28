28 января
Новосибирск
погода -6 °C
62.34
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Главный угольный регион Китая сокращает число шахт

Главная Китай
Новосибирск
12:36 28 Января 2020
закрытие, уголь, китай
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Провинция Шаньси планирует сократить мощности по добыче угля на более чем 15 млн т в 2020 году. Эта провинция является в Китае основным угледобывающим регионом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа».

В этом году провинция Шаньси ускорит усилия по продвижению своей угледобывающей промышленности более экологичным и разумным способом, а к концу года закроет все угольные шахты годовым объемом добычи менее 600 тыс. т. Одновременно, как сообщило провинциальное управление по делам энергетики, провинция также будет наращивать усилия по охране окружающей среды и регулированию развития индустрии промывки угля.

К концу 2020 года в провинции количество предприятий, занимающихся промывкой и обогащением угля, сократится примерно до 1,2 тыс. Шаньси стремится к промывке более 80% всего добытого на территории провинции угля.

В Шаньси насчитывается 978 угольных шахт, общий годовой объем добычи угля которых в 2019 году составил 980 млн т. В целях улучшения структуры угольной промышленности и обеспечения более «зеленого» экономического роста, провинция за последние четыре года сократила мощности по добыче угля почти на 116 млн т, закрыв 106 угольных шахт.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Китайский премьер определил приоритеты в борьбе с новым вирусом

Китайский премьер определил приоритеты в борьбе с новым вирусом

27 Января 2020 г.
В провинции Хубэй и в городе Ухань ускорят строительство госпиталей
Новости Новосибирска: В Китае начался призыв женщин-солдат на военную службу

В Китае начался призыв женщин-солдат на военную службу

24 Января 2020 г.
С 2020 года Китай проводит призыв в армию дважды в год
Новости Новосибирска: В Китае подтвержден 571 случай пневмонии от коронавируса нового типа

В Китае подтвержден 571 случай пневмонии от коронавируса нового типа

23 Января 2020 г.
В провинции Хубэй скончалось 17 человек
Новости Новосибирска: Объем розничных онлайн-продаж в Китае превысил 10 трлн юаней

Объем розничных онлайн-продаж в Китае превысил 10 трлн юаней

22 Января 2020 г.
Рост по сравнению с 2018 годом составил 16,5%
Новости Новосибирска: «Ван» - самая распространенная фамилия в Китае

«Ван» - самая распространенная фамилия в Китае

21 Января 2020 г.
За ней следуют «Ли», «Чжан», «Лю» и «Чэнь»
Новости Новосибирска: Китай наращивает усилия по борьбе с пластиковым загрязнением

Китай наращивает усилия по борьбе с пластиковым загрязнением

20 Января 2020 г.
Вводятся ограничения на производство пластмассовых изделий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирские бараки сносят для парковки

Новосибирские бараки сносят для парковки

23 Января 2020 г.
Работы ведутся на ул. Дунаевского
Новости Новосибирска: «Сибирь» уступила лидеру КХЛ

«Сибирь» уступила лидеру КХЛ

27 Января 2020 г.
Игра с ЦСКА завершилась со счетом 0:3
Новости Новосибирска: В Новосибирской области увеличили план по расселению аварийного жилья

В Новосибирской области увеличили план по расселению аварийного жилья

27 Января 2020 г.
До 2025 года будет переселено почти 7 тыс. человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19