Китайский премьер определил приоритеты в борьбе с новым вирусом

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян определил приоритетные меры борьбы с новым видом вирусной пневмонии. Он сделал это на состоявшемся 26 января совещании профильной руководящей группы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

По его словам, необходимо уделить повышенное внимание удовлетворению потребностей провинции Хубэй и города Ухань, откуда началось распространение коронавируса нового типа. Необходимо обеспечить повседневные нужды местных жителей и создать зеленый канал для транспортировки необходимых материалов: защитной одежды, масок и медпрепаратов.

В провинции Хубэй и в городе Ухань будет ускорено строительство централизованных госпиталей и преобразование гостиниц в карантинные зоны, чтобы обеспечить своевременную диагностику и лечение, предотвратить вторичную инфекцию. Необходимо смягчить физическое и психологическое напряжение медицинского персонала, строго ограничить потоки людей в провинциальных и городских пределах, чтобы предотвратить распространение вируса.

На совещании была подчеркнута необходимость своевременного и прозрачного распространения эпидемиологической информации, строгого наказания тех, кто задержал, скрыл или пропустил соответствующую информацию. Необходимо активно распространять знания по профилактике заболевания, укрепить сотрудничество с ВОЗ.

Фото: сайт «Международного радио Китая»