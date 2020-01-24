В Китае начался призыв женщин-солдат на военную службу

Китай в этом году начал принимать на военную службу женщин-солдат. В основном это выпускницы высших учебных заведений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Китай проводит призыв в армию не один раз в год, а два, начиная с 2020 года.

Первый в этом году набор женщин-солдат закрывается 15 февраля, который в основном ориентирован на выпускниц и студенток вузов. Второй набор будет проводиться в основном среди выпускниц средних школ высшей ступени, выпускниц и студенток вузов, он продлится с 26 июня по 15 августа. Новобранцы вступят в армию 1 марта и 1 сентября соответственно.

Набор включает процедуры регистрации, физического осмотра и политической экспертизы. В ходе наборов членам семей военнослужащих и павших героев будет уделяться первоочередное внимание.

Фото: сайт «Международного радио Китая»