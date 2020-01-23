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В Китае подтвержден 571 случай пневмонии от коронавируса нового типа

Главная Китай
Новосибирск
12:16 23 Января 2020
китай, вирус, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
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По состоянию на 24:00 среды 571 случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), был подтвержден в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на информагентство «Синьхуа».  

Данные привел сегодня государственный комитет по делам здравоохранения КНР. Информация о 393 предполагаемых случаях заболевания пневмонией поступила из 13 административных единиц провинциального уровня.

Вчера был выявлен 131 новый случай заражения пневмонией и 257 новых предполагаемых случаев заболевания. По состоянию на 24:00 среды в стране было зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии, все они произошли в провинции Хубэй.

В Сянгане, Аомэне, на Тайване, а также в США, Японии, Республике Корея было подтверждено по одному случаю заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в то время как в Таиланде было выявлено три таких случая.

В общей сложности 5 897 человек, которые имели тесные контакты с больными, были найдены. Среди них 969 человек были освобождены от медицинского наблюдения, еще 4 928 человек находятся под медицинским наблюдением.

В плане по профилактике и контролю, опубликованному в среду, говорится, что инкубационный период вируса нового типа может составлять около 14 дней.

Фото: сайт «Синьхуа»

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