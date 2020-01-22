Объем розничных онлайн-продаж в Китае превысил 10 трлн юаней

Объем розничных онлайн-продаж в Китае за 2019 год составил 10,632 трлн юаней. Это примерно $1,55 трлн, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Согласно данным, опубликованным государственным статистическим управлением Китая, это на 16,5% больше, чем годом ранее. С ростом популярности смартфонов люди все чаще предпочитают оплачивать товар мобильным платежом.

По сообщению, объем онлайн-продажи товаров составил 8,524 трлн юаней (около $1,243 трлн), увеличившись на 19,5% и составив 20,7% от общего объема розничной продажи всех потребительских товаров страны. Среди этих товаров объем продажи продуктов питания и одежды вырос соответственно на 30,9% и 15,4%.

Фото: сайт «Международного радио Китая»