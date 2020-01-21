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«Ван» - самая распространенная фамилия в Китае

Главная Китай
Новосибирск
11:16 21 Января 2020
китай, население, список
Автор: Sibnovosti.ru
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Фамилия «Ван» сохранила за собой первое место в списке ста наиболее распространенных фамилий в Китае в 2019 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». За ней следуют фамилии «Ли», «Чжан», «Лю» и «Чэнь».

Данный список был опубликован министерством общественной безопасности (МОБ) КНР в ежегодном отчете, основанном на данных информационной системы, охватывающей 1,4 млрд зарегистрированных в ней людей в стране (не включая Сянган, Аомэнь и Тайвань).

В Шанхае проживает наибольшее в стране число людей с фамилией «Чжан», в то время, как «Ян» и «Хуан» стали самыми популярными фамилиями соответственно в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай).

В 2019 году в Китае насчитывалось 2,75 млн человек с фамилией «Вань» и 2,61 млн человек с фамилией «Оу». Таким образом, эти две фамилии вошли в рейтинг топ-100 фамилий Поднебесной.

Число людей с фамилиями в топ-100 составило 85,9% от общей численности населения страны, зарегистрированного в информационной системе МОБ КНР.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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