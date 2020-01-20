Китай наращивает усилия по борьбе с пластиковым загрязнением

Китай планирует к 2022 году запретить и ограничить производство и использование отдельных видов пластмассовых изделий в определенных сферах в некоторых регионах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Синьхуа». Об этом говорится в руководстве, опубликованном государственным комитетом по делам развития и реформ и министерством экологии и окружающей среды КНР.

В документе предусматриваются основные меры по борьбе с пластиковым загрязнением, такие как запрет производства и продажи ультратонких пластиковых пакетов для покупок, а также изготовления пластмассовых изделий из медицинских отходов, разработка и продвижение экологически чистых пластмассовых изделий и их заменителей, а также активизация раздельного сбора и утилизация пластиковых отходов.

Согласно руководству, Китай стремится к достижению значительного сокращения объема потребления одноразовых пластмассовых изделий и увеличения коэффициента утилизации пластиковых отходов в качестве ресурсов и источников энергии к 2022 году. Страна также поставила перед собой цель в целом создать систему комплексного управления производством, оборотом, потреблением и утилизацией пластмассовых изделий к 2025 году.

Китай продолжит борьбу с пластиковым загрязнением путем усиления политической и технической поддержки, а также ужесточения контроля над работой в данной области, сообщили в государственном комитете по делам развития и реформ страны.

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