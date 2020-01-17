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От стихии в Китае пострадало 130 млн человек

Главная Китай
Новосибирск
11:46 17 Января 2020
китай, стихия, ущерб
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2019 году от различных стихийных бедствий в Китае пострадали в общей сложности 130 млн человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая». Из них 909 человек погибли или пропали без вести, а 5,29 млн человек были эвакуированы в безопасные места.

Цифры привели в министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР. По данным министерства, в результате различных стихийных бедствий было разрушено 126 тыс. помещений, 284 тыс. были серьезно повреждены. Площадь пострадавших сельхозугодий составила более 19,25 млн га, в том числе на площади 2,8 млн га урожай был полностью уничтожен. Прямой экономический ущерб от стихийных бедствий достиг 327 млрд юаней.

В 2019 году Китай в основном страдал от таких стихийных бедствий, как наводнения, тайфуны, засуха, землетрясения и геологические катастрофы, также наблюдались лесные и степные пожары, сильный ветер с градом, морозы и снежные бури.

Согласно статистике, в 2019 году три показателя в Китае, а именно число погибших и пропавших в результате стихийных бедствий, количество разрушенных домов и доля прямого экономического ущерба от них по отношению к ВВП страны снизились соответственно на 25,57 и 24% по сравнению со средними показателями за последние пять лет.

Фото: pixabay.com

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