Шанхай решил стать центром финансовых технологий

Шанхай намерен стать центром финансовых технологий с глобальной конкурентоспособностью в ближайшие пять лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Об этом сообщается в изданном сегодня новом руководстве.

Власти Шанхая активизируют научные исследования и разработки в таких сферах, как большие данные, искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления, 5G-технологии и квантовые вычисления, указывается в документе.

Городские власти планируют создать около 20 ведущих предприятий в секторе финансовых технологий, которые будут пользоваться международным признанием, а также запустить около 50 инновационных проектов. Согласно выпущенному руководству, они также намерены унифицировать стандарты осуществления контроля за финансовыми технологиями в районе дельты реки Янцзы.

«В руководстве предложено 25 мер, направленных на создание благоприятной среды для сферы финансовых технологий», - отметил Чжао Ваньбин, ответственный за финансовый надзор.

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