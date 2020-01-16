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Шанхай решил стать центром финансовых технологий

Главная Китай
Новосибирск
12:14 16 Января 2020
китай, финансы, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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Шанхай намерен стать центром финансовых технологий с глобальной конкурентоспособностью в ближайшие пять лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Об этом сообщается в изданном сегодня новом руководстве.

Власти Шанхая активизируют научные исследования и разработки в таких сферах, как большие данные, искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления, 5G-технологии и квантовые вычисления, указывается в документе.

Городские власти планируют создать около 20 ведущих предприятий в секторе финансовых технологий, которые будут пользоваться международным признанием, а также запустить около 50 инновационных проектов. Согласно выпущенному руководству, они также намерены унифицировать стандарты осуществления контроля за финансовыми технологиями в районе дельты реки Янцзы.

«В руководстве предложено 25 мер, направленных на создание благоприятной среды для сферы финансовых технологий», - отметил Чжао Ваньбин, ответственный за финансовый надзор.

Фото: pixabay.com

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