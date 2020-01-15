ООН выпустила марку к китайскому новому году

Почтовая администрация ООН представила специальную марку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на информагентство «Синьхуа». На ней изображен символ наступающего нового года по китайскому лунному календарю - крыса.

Каждый лист содержит десять марок номиналом $1,2. Стоимость одного листа составляет $14,95.

На левой части марки - эмблема ООН. Справа - изображение крысы в стилистике искусства вырезания из бумаги. Автором этого изображения является китайский художник Инь Хуэйли.

Это 11-я по счету марка с изображением символа китайского нового года, выпущенная ООН. Почтовая администрация ООН выпускает марки в Нью-Йорке, Женеве и Вене.

Фото: сайт «Синьхуа»