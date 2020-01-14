Китай запретит ввод новых мощностей в сталелитейной промышленности

Введение новых мощностей в сталелитейной промышленности в Китае будет строго запрещено в 2020 году. Об этом заявила Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

По данным ассоциации, эта мера является шагом к закреплению прогресса, достигнутого при реализации структурной реформы в сфере предложения.

Прибыль ключевых металлургических предприятий в 2019 году, как ожидается, составит 180 млрд юаней (около $26 млрд) после понесенных в 2015 году убытков в размере 84,7 млрд юаней. Показатель соотношения активов и обязательств снизился на 7,5 процентных пункта.

CISA намерена к июню 2020 года полностью отказаться от устаревших технологий, предусматривающих применение среднечастотных печей для производства нержавеющей стали, инструментов и пресс-форм.

Ассоциация также призвала принять решения для разрешения вопросов, связанных с повышением цен на железную руду и растущим давлением мер по усилению охраны окружающей среды.

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