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В Китае объявлены археологические открытия 2019 года

Главная Китай
Новосибирск
11:11 13 Января 2020
китай, археология, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Шесть археологических проектов были объявлены «китайскими археологическими открытиями 2019 года». О решении Института археологии при Академии общественных наук Китая сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Среди проектов-лауреатов оказались неолитическая стоянка культуры Луншань в провинции Шаньдун (Восточный Китай), захоронение периода Весен и Осеней (770-476 годы до н. э.) в провинции Хубэй (Центральный Китай) и гробница с фресками времен тибетского царства Тубо (618-842 годы н. э.) на Цинхай-Тибетском нагорье.

Иностранным археологическим открытием 2019 года был назван Натешвар в древнем городе Викрампура на территории Бангладеш.

На форуме, организованном Институтом археологии, эксперты провели комплексные презентации награжденных проектов, рассказав об их предыстории, процессе раскопок, главных успехах и научном значении. Данный форум проходит с 2002 года, пользуется широким признанием и отличается высокими профессиональными стандартами. Он считается национальной площадкой для обмена информацией, презентации новых открытий и проведения научных лекций в области археологии.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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