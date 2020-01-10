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Китай готов к «чуньюню» 2020 года

Главная Китай
Новосибирск
11:20 10 Января 2020
поезда, транспорт, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Китая примут целый ряд мер, чтобы обеспечить беспрепятственность пассажироперевозок в дни «чуньюня» - периода массовой миграции китайского населения до, во время и после праздника Весны, или Нового года по китайскому лунному календарю. Как ожидается, в этот период по железным дорогам страны будет совершено около 440 млн поездок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Официальный представитель государственного комитета КНР по делам развития и реформ Чжао Чэньсинь на пресс-конференции сообщил, что общее количество поездок, совершенных с 10 января по 18 февраля, может превысить 3 млрд. Это несколько выше, чем во время «чуньюня» 2019 года; количество путешествий железнодорожным транспортом вырастет на 8%, воздушным транспортом - на 8,4% и водным транспортом - на 9,6%.

В силу продолжающегося роста эксплуатационной протяженности высокоскоростных железных дорог количество поездок по автодорогам страны, по прогнозам, сократится до 2,43 млрд.

В этом году праздник Весны выпадает на 25 января, что раньше, чем в предшествующие годы. Транспортная система Китая столкнулась с более серьезным вызовом, так как «чуньюнь» совпадает с пиком возвращений домой студентов вузов.

Китайское управление гражданской авиации пообещало увеличить транспортные мощности, чтобы справиться с растущей пассажирской нагрузкой. Ежедневно будет совершаться 17 тыс. рейсов, что на 13,3% больше, чем год назад. Авиационное ведомство приложит дополнительные усилия для устранения негативного влияния экстремальных погодных условий и дальнейшей оптимизации чрезвычайного плана при масштабных задержках рейсов, чтобы повысить точность работы аэропортов.

По словам заместителя генерального директора «Китайской государственной железнодорожной корпорации» Ли Вэньсиня, для удовлетворения растущего пассажирского спроса на предпраздничные дни дополнительно назначено 5 275 поездов, курсирующих в двух направлениях. Это рекордное количество и увеличение на 7,7% прошлогоднего показателя. В пиковый период каждую ночь будут дополнительно ходить 157,5 пары высокоскоростных поездов, что на 52 пары больше 2019 года. На 1 020 станциях будет применяться система электронных билетов, при которой пассажиры смогут сесть в поезд, используя действующее удостоверение личности или QR-код.

Главный инженер министерства транспорта КНР Ван Ян указал, что в дни «чуньюня» будут ходить 790 тыс. автобусов и 19 тыс. водных судов. Он добавил, что 1 января на скоростных автострадах завершилась работа по удалению 487 пунктов взимания платы, установленных на границах провинций. Это сделает автомобильные поездки более быстрыми и комфортными.

Профильные ведомства Китая также усилят меры контроля безопасности и предупреждения инфекционных заболеваний, чтобы гарантировать безопасность тех, кто находится в пути, во время предстоящего «чуньюня».

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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