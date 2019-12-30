В Китае начинает работу построенная к Олимпиаде железная дорога

Сегодня в Китае вводится в эксплуатацию новая линия высокоскоростной железной дороги (ВСЖД). Она соединяет Пекин с городом Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Данная линия ВСЖД является одним из главных проектов к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года. Она позволит сократить время в пути между столицей Китая и городом Чжанцзякоу, который совместно с Пекином будет проводить эти игры, с нынешних более трех часов до 47 минут.

Максимальная проектная скорость на новой железнодорожной ветке протяженностью 174 км составит 350 км/ч. Вдоль маршрута расположены 10 станций: Северный железнодорожный вокзал Пекина, Цинхэ, Шахэ, Чанпин, Бадалин, Северный Дунхуаюань, Хуайлай, Северный Сяхуаюань, Северный Сюаньхуа и Чжанцзякоу.

Железная дорога в районе Чунли города Чжанцзякоу, которая является ответвлением от ВСЖД Пекин – Чжанцзякоу, также запускается сегодня. Ее протяженность составляет 53 км, а максимальная проектная скорость на ней - 250 км/ч.

Строительство ВСЖД Пекин – Чжанцзякоу началось в первой половине 2016 года.

Фото: сайт «Международного радио Китая»