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В Китае проложили железную дорогу с видом на пейзаж «Аватара»

Главная Китай
Новосибирск
11:33 27 Декабря 2019
железные дороги, строительство, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
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Новая железная дорога Цяньцзян – Чандэ введена в эксплуатацию в одном из внутренних районов Китая. Он известен своими живописными горами и одновременно является одним из беднейших в стране, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Железнодорожная линия соединяет район Цяньцзян Чунцина (Юго-Западный Китай) и город Чандэ провинции Хунань (Центральный Китай). На ней расположено семь станций. Максимальная скорость движения поездов – 200 км/ч.

Одна из станций находится в городе Чжанцзяцзе, который известен своим ландшафтным парком со столбовидными горными пиками, отображенными в пейзажах фильма «Аватар».

Новая железная дорога – это инженерный подвиг и одновременно мощная поддержка в работе по борьбе с бедностью в данном районе. Общая протяженность линии – около 335 км, она является частью крупной железнодорожной магистрали, соединяющей Чунцин, Чанша в провинции Хунань и Сямэнь в провинции Фуцзянь.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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