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Китайская компания Loongson анонсировала выход нового поколения процессоров

Главная Китай
Новосибирск
12:12 26 Декабря 2019
китай, компьютер, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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Один из крупнейших китайских производителей микросхем Loongson («Лунсинь») объявил в Пекине о выходе нового поколения процессоров с улучшенными характеристиками. В новых процессорах моделей Loongson 3A4000 и 3B4000 применяется технологический процесс 28 нм, их тактовая частота достигает значений от 1,8 до 2,0 ГГц, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

По словам президента Loongson Ху Вэйу, рабочие характеристики новых процессоров более чем вдвое превышают таковые у предыдущего поколения. Исходный код процессоров - полностью собственная разработка компании, а механизмы обеспечения безопасности интегрированы в ядро процессора. Также для поддержки предприятий была разработана оперативная система с открытым исходным кодом. Переход на модернизированные процессоры и материнские платы Loongson не повлияет на совместимость с операционными системами и приложениями.

Ху Вэйу сообщил, что Loongson намерен конкурировать с мировыми гигантами в сфере производства микросхем, и добавил, что в 2020 и 2021 годах компания выведет на рынок новые процессоры на основе техпроцесса 12 нм. Тактовая частота будущих процессоров достигнет, как ожидается, 2,5 ГГц, а их рабочие характеристики будут сравнимы с лучшими мировыми образцами.

Компания Loongson была создана по инициативе Института вычислительной техники Академии наук Китая. Компания работает над созданием новой экосистемы в ИТ-индустрии. Поставки микросхем Loongson в 2019 году превысили 500 тыс. шт.

Высокопоставленный представитель Академии наук Китая Чжоу Дэцзинь заявил, что Loongson сумел полностью самостоятельно разработать технологию изготовления процессоров, и этот успех стал результатом 20-летней напряженной работы. Он стал свидетельством решительного стремления создать независимую и инновационную систему ИТ-индустрии в стране.

Основные покупатели процессоров Loongson, в том числе компания Lenovo и Китайский исследовательский институт ракетной техники, также представили продукцию с использованием процессоров Loongson нового поколения: персональные компьютеры, ноутбуки, серверную технику, оборудование для сетевой безопасности и компьютеры для систем управления в промышленности.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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