25 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Китайские археологи обнаружили в гробнице изображение кота

Главная Китай
Новосибирск
11:44 25 Декабря 2019
кот, китай, археология
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Институт археологии китайской провинции Шэньси показал результаты очередных археологических работ. Они были проведены в деревне Гао Цзяхэ уезда Ницзян города Ханьчжоу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

В этой местности были обнаружены пять гробниц времен династии Сун (960-1279 годы) и кирпич с художественной резьбой. Древние гробницы были найдены в ходе строительства дороги в начале 2019 года. С февраля по август текущего года археологическая группа провела спасательные раскопки этих гробниц, и оказалось, что гробницы были сделаны исключительно из кирпичей.

Специалисты заметили, что перед каждой погребальной камерой была построена водоотводная канава. На кирпичах изящно вырезаны супруги, сидящие друг против друга, бойцы, столы, стулья, чайные принадлежности, цветы, двери и т. д., что правдиво отражает жизнь того времени. В одной из гробниц также нашелся кирпич с изображением кота. По предположению археологов, владелец гробницы держал кота в качестве питомца.

Кроме того, на месте раскопок также было обнаружено более 30 древних предметов, в том числе покрытый черной глазурью фарфоровый горшок, фарфоровые чаши, глиняные горшки, бронзовые зеркала, медные монеты и т. д.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Китайская Xiaomi вложит 10 млрд юаней в исследования и разработки

Китайская Xiaomi вложит 10 млрд юаней в исследования и разработки

24 Декабря 2019 г.
Большую часть доходов компания получит на рынках за пределами КНР
Новости Новосибирска: Число школ с футбольным уклоном в Китае достигло 27 тыс.

Число школ с футбольным уклоном в Китае достигло 27 тыс.

23 Декабря 2019 г.
Около 27 млн учеников посещают занятия по футболу минимум один раз в неделю
Новости Новосибирска: В Китае растет объем игровой индустрии

В Китае растет объем игровой индустрии

20 Декабря 2019 г.
В 2019 году он превысил 310 млрд юаней
Новости Новосибирска: Китай самостоятельно разработал и построил авианосец

Китай самостоятельно разработал и построил авианосец

19 Декабря 2019 г.
Полное водоизмещение авианосца «Шаньдун» составляет около 50 тыс. тонн
Новости Новосибирска: В Тибете открылся планетарий

В Тибете открылся планетарий

18 Декабря 2019 г.
Это самое высокое строение над уровнем моря в мире
Новости Новосибирска: В этом году 95% малоимущего населения Китая избавится от бедности

В этом году 95% малоимущего населения Китая избавится от бедности

17 Декабря 2019 г.
В стране действует программа поддержки нуждающихся
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирским экстравертам и интровертам предложили разные новогодние площадки

Новосибирским экстравертам и интровертам предложили разные новогодние площадки

20 Декабря 2019 г.
Ледовый городок в Театральном сквере откроется сегодня
Новости Новосибирска: Проект дорожной инфраструктуры для новосибирского ЛДС получит 490 млн рублей

Проект дорожной инфраструктуры для новосибирского ЛДС получит 490 млн рублей

20 Декабря 2019 г.
Дополнительные средства придут в регион по нацпроекту БКАД
Новости Новосибирска: Для новосибирского суперкомпьютера требуется суперпомещение

Для новосибирского суперкомпьютера требуется суперпомещение

24 Декабря 2019 г.
Его площадь составит 11,3 тыс. кв. метров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19