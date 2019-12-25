Китайские археологи обнаружили в гробнице изображение кота

Институт археологии китайской провинции Шэньси показал результаты очередных археологических работ. Они были проведены в деревне Гао Цзяхэ уезда Ницзян города Ханьчжоу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

В этой местности были обнаружены пять гробниц времен династии Сун (960-1279 годы) и кирпич с художественной резьбой. Древние гробницы были найдены в ходе строительства дороги в начале 2019 года. С февраля по август текущего года археологическая группа провела спасательные раскопки этих гробниц, и оказалось, что гробницы были сделаны исключительно из кирпичей.

Специалисты заметили, что перед каждой погребальной камерой была построена водоотводная канава. На кирпичах изящно вырезаны супруги, сидящие друг против друга, бойцы, столы, стулья, чайные принадлежности, цветы, двери и т. д., что правдиво отражает жизнь того времени. В одной из гробниц также нашелся кирпич с изображением кота. По предположению археологов, владелец гробницы держал кота в качестве питомца.

Кроме того, на месте раскопок также было обнаружено более 30 древних предметов, в том числе покрытый черной глазурью фарфоровый горшок, фарфоровые чаши, глиняные горшки, бронзовые зеркала, медные монеты и т. д.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»