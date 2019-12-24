Китайская Xiaomi вложит 10 млрд юаней в исследования и разработки

Выручка компании «Сяоми» (Xiaomi) на рынках за пределами Китая достигла 48% от ее доходов. В ближайшее время она перевалит за половину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

На этом фоне китайский производитель электроники наращивает объем инвестиций в исследования и разработки. В уходящем году было вложено 7 млрд юаней, в наступающем запланировано уже свыше 10 млрд.

Как рассказал председатель правления и гендиректор «Сяоми» Лэй Цзюнь, китайские компании сейчас переходят от подражания к созданию собственных уникальных технологий, адаптированных к локальным условиям.

«Уже сейчас инновационных решений намного больше. Динамичное развитие экономики Китая достигнуто благодаря политике реформ и открытости. Нужно улучшать свои позиции на международном рынке и держать в поле зрения весь мировой рынок», - считает руководитель компании.

Фото: сайт «Международного радио Китая»