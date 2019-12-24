24 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Китайская Xiaomi вложит 10 млрд юаней в исследования и разработки

Главная Китай
Новосибирск
12:54 24 Декабря 2019
китай, компания, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Выручка компании «Сяоми» (Xiaomi) на рынках за пределами Китая достигла 48% от ее доходов.  В ближайшее время она перевалит за половину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

На этом фоне китайский производитель электроники наращивает объем инвестиций в исследования и разработки. В уходящем году было вложено 7 млрд юаней, в наступающем запланировано уже свыше 10 млрд.

Как рассказал председатель правления и гендиректор «Сяоми» Лэй Цзюнь, китайские компании сейчас переходят от подражания к созданию собственных уникальных технологий, адаптированных к локальным условиям.

«Уже сейчас инновационных решений намного больше. Динамичное развитие экономики Китая достигнуто благодаря политике реформ и открытости. Нужно улучшать свои позиции на международном рынке и держать в поле зрения весь мировой рынок», - считает руководитель компании.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Число школ с футбольным уклоном в Китае достигло 27 тыс.

Число школ с футбольным уклоном в Китае достигло 27 тыс.

23 Декабря 2019 г.
Около 27 млн учеников посещают занятия по футболу минимум один раз в неделю
Новости Новосибирска: В Китае растет объем игровой индустрии

В Китае растет объем игровой индустрии

20 Декабря 2019 г.
В 2019 году он превысил 310 млрд юаней
Новости Новосибирска: Китай самостоятельно разработал и построил авианосец

Китай самостоятельно разработал и построил авианосец

19 Декабря 2019 г.
Полное водоизмещение авианосца «Шаньдун» составляет около 50 тыс. тонн
Новости Новосибирска: В Тибете открылся планетарий

В Тибете открылся планетарий

18 Декабря 2019 г.
Это самое высокое строение над уровнем моря в мире
Новости Новосибирска: В этом году 95% малоимущего населения Китая избавится от бедности

В этом году 95% малоимущего населения Китая избавится от бедности

17 Декабря 2019 г.
В стране действует программа поддержки нуждающихся
Новости Новосибирска: Бродячего пса взяли на службу в китайскую таможню

Бродячего пса взяли на службу в китайскую таможню

16 Декабря 2019 г.
В январе Ник начнет службу в Шанхае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирским экстравертам и интровертам предложили разные новогодние площадки

Новосибирским экстравертам и интровертам предложили разные новогодние площадки

20 Декабря 2019 г.
Ледовый городок в Театральном сквере откроется сегодня
Новости Новосибирска: Проект дорожной инфраструктуры для новосибирского ЛДС получит 490 млн рублей

Проект дорожной инфраструктуры для новосибирского ЛДС получит 490 млн рублей

20 Декабря 2019 г.
Дополнительные средства придут в регион по нацпроекту БКАД
Новости Новосибирска: В мэрии Новосибирска опасаются проблем с вывозом мусора в 2020 году

В мэрии Новосибирска опасаются проблем с вывозом мусора в 2020 году

20 Декабря 2019 г.
У регоператора по обращению с ТКО меняются подрядчики
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19