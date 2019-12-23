Число школ с футбольным уклоном в Китае достигло 27 тыс.

В Китае действует более 27 тыс. школ начального и среднего образования с футбольным уклоном. О развитию этого вида спорта на территории учебных заведений сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Около 27 млн учеников, в среднем 1 тыс. человек на школу, посещают занятия по футболу минимум один раз в неделю, а также участвуют в футбольных тренировках и соревнованиях. Об этом рассказал на пресс-конференции Ван Дэнфэн, глава департамента физической культуры, здоровья и художественного образования при министерстве образования.

Кроме того, 181 высшее учебное заведение Китая в настоящее время ведет набор футболистов высокого уровня, сказал Ван Дэнфэн, добавив, что почти 2 тыс. студентов ежегодно зачисляются на обучение на основании их особых спортивных способностей.

В Китае созданы хорошо организованные кампусы с системой профессиональных футбольных тренировок для подготовки мастеров. Проводятся соревнования на уровне школ начального и среднего образования, а также университетов, победители которых получают право на участие в национальных играх.

По словам Ван Дэнфэна, за последние пять лет было построено и реконструировано 40 тыс. футбольных полей, еще более 20 тыс. объектов будут готовы к концу 13-го пятилетнего плана (2016-2020).

С 2017 года в Китае начали строиться футбольные тренировочные центры уездного и районного уровней для подготовки тренеров и молодых талантов.

Ван Дэнфэн также отметил, что спортивные мероприятия и соревнования являются жизненно важными для здоровья и всестороннего развития учащихся. Он добавил, что следует прилагать больше усилий для повышения осведомленности общества и совершенствования системы учреждений и управления, а также повышения качества инфраструктуры и уровня профессионализма тренеров.

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