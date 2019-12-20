В Китае растет объем игровой индустрии

Объем рынка игровой индустрии в Китае в уходящем году превысил 310 млрд юаней. Это на 10,6% больше прошлогоднего показателя, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Как сообщает независимая игровая платформа CNG, фактический доход от продаж достиг 233 млрд юаней (+8,7%), на мобильные игры в этой сумме приходится 151,3 млрд юаней (+13%).

Успешным год стал для самостоятельно разработанных китайскими компаниями игр, вышедших за рубежом: их продано на $11,19 млрд (+16,7%). Основной интерес проявляют США, Япония, Республика Корея, Великобритания и Германия.

Объем рынка индустрии киберспорта в Китае составил 97 млрд юаней, увеличившись за год на 16,2%.

Фото: сайт «Международного радио Китая»