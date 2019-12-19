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Китай самостоятельно разработал и построил авианосец

Главная Китай
Новосибирск
12:34 19 Декабря 2019
китай, авиация, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый авианосец китайского производства принят на вооружение Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая. Он получил название «Шаньдун», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

«Шаньдун» является первым авианосцем, разработанным и построенным Китаем самостоятельно. Длина его корпуса составляет около 315 м, ширина - 75 м. Площадь всей палубы эквивалентна трем стандартным футбольным полям. Авианосец с обычным двигателем, полное водоизмещение составляет около 50 тыс. т.

В качестве боевой платформы он будет нести важные функции транспортировки самолетов, очень эффективен для выполнения боевых задач в палубной авиации. По сравнению с авианосцем «Ляонин», «Шаньдун» имеет больший ангар, где может вместить больше самолетов. Благодаря сокращению палубной надстройки, увеличена площадь самой палубы и ее вместительность, что увеличивает возможности для авиации.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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