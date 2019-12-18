В Тибете открылся планетарий

В столице Тибета городе Лхасе открылся первый планетарий для популяризации научных знаний. Реализация проекта началась в 2017 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Четырехэтажное здание занимает территорию площадью около 8 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство составили около 18,6 млн юаней. Это самое высокое строение над уровнем моря в мире.

Для того, чтобы дать возможность посетителям лично приблизиться к тайнам Вселенной, устроители использовали современные высокотехнологические средства вроде поверхностной проекции и виртуальной реальности. Опытная эксплуатация проекта продлится до апреля 2020 года, после чего он будет официально открыт для публики.

Тибет, благодаря большой высоте над уровнем моря и чистому воздуху, является важной базой для проведения астрономических исследований. В настоящее время там расположен ряд наблюдательных станций при Академии наук Китая.

Фото: сайт «Международного радио Китая»