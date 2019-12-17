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В этом году 95% малоимущего населения Китая избавится от бедности

Главная Китай
Новосибирск
10:21 17 Декабря 2019
китай, бедность, поддержка
Автор: Sibnovosti.ru
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Ожидается, что к концу этого года более 90% бедных уездов в Китае избавятся от нищеты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Кроме того, около 95% малоимущего населения выйдет из бедности.

В Китае оказывают поддержку нуждающимся посредством развития промышленности, в программу включено почти 92% зарегистрированных бедных семей. В соответствии с местными условиями в менее благополучных горных районах выращивают разные культуры, в том числе апельсины, киви, лечебные травы и т. д. Благодаря этому за последние шесть лет среднегодовые темпы роста дохода сельских жителей в бедных районах на 2,3% превысили средние показатели по деревням всей страны. Жизнь бедных семей радикально изменилась.

Значительно повысился базовый уровень жизни малоимущего населения. На сегодняшний день уровень покрытия сел централизованным водоснабжением достиг 86%. Все больше жителей горных деревень получают возможность пить чистую воду и жить в безопасных домах. К концу текущего года у 5,2 млн нуждающихся будут решены проблемы с пищей, одеждой, обязательным образованием, основным медицинским обслуживанием и жильем.

Данные показывают, что в последние годы среднегодовые темпы роста ВВП в бедных округах и районах были более чем на 2 процентных пункта выше, чем средний показатель по стране.

Фото: pixabay.com

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