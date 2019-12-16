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Бродячего пса взяли на службу в китайскую таможню

Главная Китай
Новосибирск
11:13 16 Декабря 2019
служба, таможня, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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В шанхайской таможенной службе заявили, что бродячий пес по кличке Ник будет служить в качестве собаки-ищейки с января следующего года. По словам сотрудников Шанхайской таможни, прошедший в конце ноября все необходимые тренировочные тесты Ник станет первой бродячей собакой в таможне, которая будет работать здесь в качестве служебной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Когда в июне текущего года Чэн Баолиню, работающему в Шанхайской таможне тренером собак, попался этот спрингер-спаниель черно-белого окраса, это был «тощий и чахлый пес с растрепанной шерстью, промокшей от дождя».

«Он следовал за моей машиной, когда я ехал на кинологическую базу по обучению собак. Как только я открыл дверь машины, он заскочил в салон, и мы поехали на базу», - рассказывает Чэн Баолинь.

Найденыша он назвал Ник также как и другую собаку, с которой занимался несколько лет назад. И с тех пор он начал думать о том, может ли этот годовалый пес, который подходит для службы благодаря своей породе и обладает дружелюбным характером, быть другим Ником. К его удивлению, этот бродячий пес на самом деле оказался очень одаренным.

«Обычно нам требуется два года или больше, чтобы обучить собаку-ищейку, но Ник прошел тесты примерно через два месяца после начала обучения», - пояснил Чэн Баолинь.

В общей сложности 60 собак участвовали в ежегодных тестах, после которых их квалифицируют как собак-ищеек. В ходе тестов была проверена способность собак соблюдать инструкции и обнаруживать чемоданы с подозрительными запахами. Только около 60% из них прошли испытания, в числе которых был и Ник.

В настоящее время десятки собак-ищеек работают в шанхайских аэропортах, пристанях, железнодорожных вокзалах и центрах по обработке международных почтовых отправлений в Шанхае. По данным Шанхайской таможни, за первые 11 месяцев 2019 года служебные псы помогли перехватить более 17 тыс. партий запрещенных предметов.

По словам одного из представителей Шанхайской таможни, использование Ника в качестве служебной собаки - это новый способ спасти бродячих собак и позаботиться о них, и в этом проявляется ответственность сотрудников таможни за защиту животных.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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