На север Китая перебросили 30 млрд кубометров воды за пять лет

Около 30 млрд куб. м воды было доставлено в северные районы Китая за последние пять лет. Это произошло благодаря проекту переброски воды с юга на север, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

По сообщению министерства водного хозяйства КНР, свыше 120 млн человек непосредственно получили пользу от эксплуатации первой очереди этого грандиозного проекта.

Напомним, что водные ресурсы Китая на душу населения составляют лишь 28% от среднего мирового уровня. Кроме того, данные ресурсы распределены по стране неравномерно. На юге страны воды много, а на севере мало, поэтому данный проект поставки воды является необходимой мерой для сбалансирования ресурсов.

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