В Китае получили первые 3D спутниковые снимки

Национальное космическое управление КНР выпустило первую партию трехмерных снимков, созданных на основе данных, переданных со спутника наблюдения Земли «Гаофэнь-7». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

На 22 трехмерных снимках запечатлены пекинский международный аэропорт Шоуду, новый пекинский международный аэропорт Дасин, а также аэропорты в провинциях Аньхой, Гуандун и Шаньдун. На снимках четко видны самолеты, автомобили, здания и деревья.

«Гаофэнь-7» - первый в Китае спутник гражданского назначения для стереоскопической съемки и картографирования, который выполняет съемку с разрешением менее метра. Он был запущен с космодрома Тайюань 3 ноября и выведен на орбиту на высоте 506 км. Его проектный срок службы составляет восемь лет. На данный момент он передал уже более 14 тыс. снимков.

В мире только небольшое число стран обладает таким уровнем наблюдения и картографирования со спутника, сообщил главный проектировщик из Китайской академии космических технологий Цао Хайи. По его словам, точность горизонтального позиционирования наземных объектов у спутника находится в пределах 5 м, а точность измерения высоты - в пределах 1,5 м.

Фото: сайт «Международного радио Китая»