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В Китае открылся Фестиваль российской культуры

Главная Китай
Новосибирск
11:38 11 Декабря 2019
китай, фестиваль, балет
Автор: Sibnovosti.ru
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Фестиваль российской культуры открылся в Пекине концертом Московского камерного ансамбля «Солисты Москвы». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

На концерте-открытии, который прошел в пекинском центре искусства «Тяньцяо», прозвучали классические произведения Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, с которыми выступил ансамбль под руководством российского альтиста Юрия Башмета. Прима-балерина Большого театра Москвы Екатерина Шипулина исполнила сольный танец из балета «Лебединое озеро». Китайские и российские артисты совместно представили «Вечный обет» композитора Тань Дуня.

Кроме того, выступления сопровождались видеоинсталляцией произведений известных российских художников на большом экране.

Организация Китаем и Россией фестивалей культуры является одним из самых важных мероприятий в двусторонних культурных обменах и привлекла широкое внимание народов двух стран. В этом году отмечается 70-я годовщина установления дипотношений между Китаем и Россией. Успешное проведение фестиваля российской культуры в Китае придаст новую жизненную силу культурным обменам между двумя странами в новую эпоху.

Сегодня вечером российские артисты выступят в городе Тяньцзинь в Северном Китае. В рамках фестиваля запланированы также фотовыставка, посвященная 70-й годовщине установления дипотношений между Китаем и Россией, выставка русского национального костюма и др.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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