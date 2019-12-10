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На острове Хайнань в Китае завершился международный кинофестиваль

Главная Китай
Новосибирск
11:09 10 Декабря 2019
кинофестиваль, китай, международный
Автор: Sibnovosti.ru
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В китайском городе Санья завершился второй Международный кинофестиваль острова Хайнань. Мероприятие организовано Медиакорпорацией Китая и народным правительством провинции Хайнань, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Кинофестиваль проходил восемь дней. В нынешнем году на конкурс поступило 1 495 кинолент из 80 стран и регионов мира, они боролись за высшую награду «Золотой кокос». В ходе кинофестиваля было показано более 200 картин из 61 страны и региона.

В номинации «Лучший фильм» высшую награду завоевала картина китайского производства «Воздушный шар». Сыгравшая в этом фильме китаянка Сонам Ванмо стала «Лучшей актрисой». Лучшим режиссером признана китаянка Ван Лина. Звание «Лучшего актера» получили двое – французский актер Сами Буажила и японский актер Рюхэй Мацуда.

Кроме этого, фильм о праздновании 70-летия образования Китайской Народной Республики получил особую награду комитета по вручению наград. Данный фильм транслировался 1 октября Медиакорпорацией Китая в формате сверхвысокого разрешения 4K.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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