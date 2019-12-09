Больших панд впервые выпустят в дикую природу за пределами провинции Сычуань

Китай намерен выпустить одну или двух больших панд в дикую природу на территории заповедника в провинции Цзянси. Это станет первым случаем, когда большая панда будет выпущена в дикую природу за пределами провинции Сычуань, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

По данным Китайского центра охраны и исследования больших панд, в Цзянси состоялось совещание экспертов, на котором было принято решение перевезти одну или двух больших панд из Сычуани в Цзянси, чтобы выпустить их в национальном природном заповеднике Гуаньшань. Он отличается мягким климатом и почти нетронутой экосистемой с обилием бамбуковых растений и минимальным вмешательством человека, что создает благоприятные условия для обитания и размножения больших панд и других диких животных.

Программа по интродукции больших панд направлена на выпуск выведенных в неволе особей в исторические районы их обитания с тем, чтобы после адаптации к условиям дикой природы они могли жить и размножаться, тем самым восстанавливая популяцию диких больших панд. Программа также представляет большую исследовательскую ценность для изучения причин вымирания панд в их исторических местах обитания и прогнозирования влияния климатических изменений на существующую популяцию панд, отмечают эксперты.

К историческим районам обитания больших панд относятся юго-западные провинции Гуйчжоу, Сычуань и Юньнань, восточные провинции Цзянси, Чжэцзян и Фуцзянь, а также провинции центральной части Китая – Хубэй и Хунань, сообщил эксперт центра Хуан Янь.

Программа также поможет расширить ареал обитания больших панд и уменьшить риски исчезновения диких особей. Численность больших панд, выращенных в неволе, достигла 600 особей по всему миру. При этом менее 2 тыс больших панд живут в условиях дикой природы, в основном в провинциях Сычуань и Шэньси.

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