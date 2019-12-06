В Китае объявлено о начале набора волонтеров для Олимпиады-2022

Международный день добровольцев, предложенный Генеральной ассамблеей ООН, отмечается 5 декабря. В этот день организационный комитет, занимающийся подготовкой к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине, объявил о начале набора добровольцев по всему миру, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Оргкомитет зимней Олимпиады 2022 года планирует набрать 27 тыс. волонтеров для Олимпийских игр и 12 тыс. добровольцев для Паралимпийских игр. Их ряды, в основном, пополнят представители материковой части Китая, Сянгана, Аомэня и Тайваня, а также жители других стран и регионов мира.

Получить всю необходимую информацию и подать заявку на участие в волонтерской деятельности можно на официальном сайте оргкомитета «Пекин-2022» – vol.beijing2022.cn. Добровольцы должны быть старше 18 лет (вплоть до января 2022 года), соблюдать законы и правила КНР, владеть китайским и английским языками, иметь достаточно свободного времени на волонтерскую работу, а также обладать базовыми знаниями и навыками, необходимыми добровольцам.

Международный набор волонтеров стартует 5 декабря 2019 года и продлится до конца июня 2021 года. 30 сентября 2021 года утвердят всех волонтеров, которые будут работать по 12 функциональным направлениям в зонах соревнований в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

5 декабря также появился знак отличия волонтеров, которые будут обслуживать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине.

Фото: сайт «Международного радио Китая»