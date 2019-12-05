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В Китае быстрыми темпами развивается индустрия цифрового чтения

Главная Китай
Новосибирск
12:59 5 Декабря 2019
китай, книги, электронные
Автор: Sibnovosti.ru
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В прошлом году в Китае объем рынка цифрового чтения достиг 25,45 млрд юаней, увеличившись на 19,6% по сравнению с 2017 годом. Эти данные приводят в Белой книге «Цифровое чтение в Китае в 2018 году», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Об активном развитии цифрового чтения в Китае свидетельствует рост количества читателей. В 2018 году число читателей электронных изданий достигло 432 млн, средний объем электронных книг на человека составляет 12,4, а средняя продолжительность чтения – 71,3 минуты.

Постоянно повышается влияние и качество чтения в электронной среде. Недавно 20 китайских библиотек, в том числе Национальная библиотека Китая, совместно открыли для всех желающих доступ к электронным версиям более 7,2 тыс. старинных книг. Как говорится в Белой книге, почти 70% респондентов считают, что качество электронного контента для чтения улучшилось. В 2015 году число создателей цифрового контента составило лишь 4,8 млн, а в 2018 году этот показатель вырос до 8,62 млн.

Улучшение качества электронных ресурсов для чтения стимулирует желание читателей платить за услуги. Согласно статистике Белой книги, с 2016 по 2018 год готовность китайских читателей платить за электронные книги продолжала расти, достигнув в 66,4% в 2018 году.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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